МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Запад обречен из-за долгого правления "левых элит", заявила в беседе с американским телеканалом Fox News экс-премьер Великобритании Лиз Трасс. Российский посол рассказал о реакции Трасс на начало СВО

По ее словам, она пришла к выводу, что "Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми".

При этом экс-премьер подчеркнула, что левые политические силы правят слишком долго во многих государствах Запада. В качестве примеров негативных проявлений политики левых сил она назвала проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины.

При этом в Великобритании, как утверждает Трасс, "левые" активно используют свое влияние в судах, чтобы препятствовать высылке нелегальных мигрантов.

Вместе с тем Трасс рассказала о своем страхе перед тем, что сегодня левые идеи широко распространены в Соединенных Штатах и особенно в администрации президента США Джо Байдена. Деятельность консерваторов, как считает бывшая премьер-министр, должна быть направлена не только на отстаивание своих позиций, но и на борьбу с вредоносными левыми идеями.