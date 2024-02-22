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Лиз Трасс неожиданно сделала резкое заявление о Западе и администрации США
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Запад обречен из-за долгого правления "левых элит", заявила в беседе с американским телеканалом Fox News экс-премьер Великобритании Лиз Трасс. По ее словам, она пришла к выводу,... ПРАЙМ, 22.02.2024
новости, общество , великобритания, лиз трасс, запад, заявление
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Запад обречен из-за долгого правления "левых элит", заявила в беседе с американским телеканалом Fox News экс-премьер Великобритании Лиз Трасс.
По ее словам, она пришла к выводу, что "Запад обречен, если консерваторы не победят и не будут готовы взять под контроль институты, захваченные левыми".
При этом экс-премьер подчеркнула, что левые политические силы правят слишком долго во многих государствах Запада. В качестве примеров негативных проявлений политики левых сил она назвала проблемы с миграцией и акции в защиту Палестины.
При этом в Великобритании, как утверждает Трасс, "левые" активно используют свое влияние в судах, чтобы препятствовать высылке нелегальных мигрантов.
Вместе с тем Трасс рассказала о своем страхе перед тем, что сегодня левые идеи широко распространены в Соединенных Штатах и особенно в администрации президента США Джо Байдена. Деятельность консерваторов, как считает бывшая премьер-министр, должна быть направлена не только на отстаивание своих позиций, но и на борьбу с вредоносными левыми идеями.