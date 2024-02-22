МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден вновь по-хамски выразился в отношении российского лидера Владимира Путина, сообщил журналистский пул Белого дома. Байден оговорился, упоминая финансирование Украины

Действующий глава американского государства, также являющийся кандидатом в президенты на выборах в ноябре 2024 года, выступил на закрытом предвыборном мероприятии в Сан-Франциско.

"У нас есть сумасшедшие сукины дети, как этот парень Путин и другие, и нам всегда приходится переживать по поводу ядерного конфликта", — сказал глава Белого дома.

При этом Байден назвал климат экзистенциальной угрозой человечеству.

Отмечается, что президент США, говоря о Путине, не стесняется в выражениях, причем начались скандальные высказывания до начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл такую риторику стороны руководителя страны, от бомб которой погибли сотни тысяч человек во всем мире и которая применила ядерное оружие против Японии, "недопустимой и непростительной".

В 1945 году США испытали ядерные бомбы, сбросив их на японские города Хиросима и Нагасаки. В результате взрывов 80 тысяч человек погибли мгновенно, а к концу 1945 года общее число жертв, включая также онкологические заболевания и лучевую болезнь, составило от 90 до 166 тысяч человек в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч человек — в Нагасаки.