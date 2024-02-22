МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Армия России войска держат Вооруженные силы Украины в постоянном напряжении, выискивая бреши в обороне, но слабое место украинской армии находится в Запорожье — там и может быть нанесен удар, заявил с интервью украинскому журналисту Василию Голованову полковник СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом пишет РИА Новости. "Не хотел говорить". Полковник СБУ раскрыл, что вынудит Киев пойти на мир

"Они (российские войска — прим. ред.) постоянно держат нашу оборону на всей линии боевого соприкосновения в напряжении, ищут слабые места <…>. Сейчас слабое место у нас — это Запорожье", — считает эксперт.

Российские войска, как предполагает Стариков, будут проводить отвлекающие маневры на севере, но главный удар, по его убеждению, будет нанесен на юге.

По его рассказу, "в зимней военной кампании 24-го года они применяют военную стратегию, так называемые качели. Ударят в одном месте — отойдут, бьют в другом".

Депутат Верховной рады Игорь Луценко ранее отмечал, что вслед за Авдеевкой Украина может потерять контроль и над Харьковым и Запорожьем. По мнению депутата, главной причиной постоянных отступлений украинской армии стало эффективное применение российскими войсками управляемых авиационных бомб.