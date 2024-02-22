МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Принимать решение о смене Владимира Зеленского в случае проведения президентских выборов на Украине будет Запад, а не украинцы, заявил в беседе с РИА Новости оппозиционный украинский политик, председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук по случаю 10-летия госпереворота на Украине. Медведчук рассказал, что может пошатнуть позиции Зеленского

"Та оппозиция (на Украине — прим. ред.), которая считает, что она оппозиция, — это Порошенко, Тимошенко, Кличко. Это прозападная оппозиция. Если завтра, не дай бог, при каких-то обстоятельствах произойдут президентские выборы, эта оппозиция будет участвовать, и даже кто-то из этой оппозиции победит, но это будет все равно, что поменять шило на мыло. Ничего не изменится", — отметил Медведчук, добавив, что "любые выборы при существовании нацистского режима будут проводиться под внешним управлением".

При этом украинский политик уверен, что, если Запад захочет заменить Зеленского, то заменит, если нет, он останется президентом усеченной Украины, где идет "борьба до последнего украинца".

Ранее в стране продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, в связи с чем выборы на пост президента перенесли.

В прошлом году президент России Владимир Путин напоминал, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также способствовали госперевороту.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 13.00 мск.