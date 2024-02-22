МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. В информационном поле Европы сменился вектор: Запад столкнулся с провалом на Украине, и теперь СМИ должны отвлекать внимание европейцев от проблем в их собственных странах. Для этого вспомнили старую схему и начали пугать граждан войной с Россией. Такое мнение в статье для Niezależny Dziennik Polityczny высказал обозреватель Марек Галась. "Это будет самоубийство". Польша намерена ввязаться в конфликт с Россией

По его мнению, конфликт на Украине — "яркий пример того, как вбрасывание определенной информации дает той или иной стороне преимущества в противостоянии".

В качестве иллюстрации он приводит в пример и Польшу, где "информационный вакуум стал благодатной почвой для лавинообразной миграции беженцев с Украины", и Иран, который усилиями разведок США и НАТО "приобрел репутацию страны, которая хочет создать атомную бомбу и сбросить ее на Европу Иран, например. Китай же благодаря указанным разведкам стал "государством-агрессором, которое хочет лишить независимости один отважный остров (причем собственный)", а Россия — "державой, которая только и думает, как бы на кого-нибудь напасть".

При этом Галась подчеркивает, что "именно НАТО вопреки договору с Россией начала расширяться на восток", и именно "президенты США тренировались воевать в разных частях мира, подставив сегодня под удар Западную Европу". "Сегодня пропагандистская машина США и под ее руководством НАТО создает (или пытается создать) подобие победы украинских войск на фронте. Но поражение западных кураторов уже видно невооруженным глазом, доказательством чему является взятие российскими войсками Авдеевки, стратегически важного города", — пишет Галась. Маск согласился с тем, что американцам лгут об Украине

Вместе с тем он утверждает, что судьба Украины предрешена, ее победа невозможна, а поставки новых вооружений маловероятны. На этом фоне общеевропейская информационная политика меняет свой вектор, задаваясь целью отвлечь внимание граждан от миграционного кризиса, экономического спада, стагнации в промышленности и масштабных забастовок фермеров.

При этом поток в публикации отмечается, что поток американского оружия и военной техники ринулся в Европу с новой силой, войска США дислоцируются во всех странах НАТО, причем как на постоянной, так и на ротационной основе. "Удивляет только одно — почему наши власти до сих пор не видят очевидного, слепо следуют указаниям Пентагона и беспрекословно выполняют все пожелания Белого дома, хотя понятно, что жертвами этих геополитических экспериментов наверняка станут отнюдь не граждане Соединенных Штатов", — резюмирует обозреватель.

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