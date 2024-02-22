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https://1prime.ru/society/20240222/843140843.html
Минобороны Белоруссии назвало глупостью желание Запада победить Россию
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Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал стремление Запада нанести России стратегическое поражение "бредом". Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Россия 24". "К чему... ПРАЙМ, 22.02.2024
общество , новости, в мире, россия, запад, поражение
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал стремление Запада нанести России стратегическое поражение "бредом". Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Россия 24".
"К чему они готовятся? "Нанести стратегическое поражение России". Что это за глупость? Ну сколько уже пытались его нанести?", — отметил он.
Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за ситуации на Украине, привело к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономики.
Тем не менее, Россия готова преодолеть санкционное давление, которое усиливается, а странам коллективного Запада стоит признать неэффективность антироссийских санкций, отмечали в Кремле.