МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал стремление Запада нанести России стратегическое поражение "бредом". Такое мнение он выразил в эфире телеканала "Россия 24". На Западе понимают невозможность нанести поражение России, заявила Захарова

"К чему они готовятся? "Нанести стратегическое поражение России". Что это за глупость? Ну сколько уже пытались его нанести?", — отметил он.

Санкционное давление, оказываемое Западом на Россию из-за ситуации на Украине, привело к повышению цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России является долгосрочной стратегией Запада, а санкции нанесли серьезный удар по мировой экономики.

Тем не менее, Россия готова преодолеть санкционное давление, которое усиливается, а странам коллективного Запада стоит признать неэффективность антироссийских санкций, отмечали в Кремле.