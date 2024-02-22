МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Бывший директор ЦРУ Роберт Гейтс заявил, что сегодня в конфликте на Украине наблюдается не тупик, а наступление российских войск, пишет Business Insider. Глава ЦРУ рассказал о потере "неоспоримого превосходства" США

В публикации издания приводятся слова из вчерашнего интервью Гейтса The Washington Post: "Многие утверждают, что на данном этапе конфликт зашел в тупик. Боюсь, я считаю, что на самом деле на данный момент ситуация не столько тупик, сколько русский натиск, который набирает обороты с новой силой".

При этом он добавил, что "это еще не прорыв, но складывается ощущение, что теперь именно они (российские войска — прим. ред.) завладели инициативой в наступлении… наступают в самых разных местах вдоль всего тысячекилометрового фронта ".

В отношении значительных потерь Вооруженных сил Украины Гейтс допустил, что частично они обусловлены перебоями с поставками оружия и боеприпасов.

"Я читал, что на каждый артиллерийский снаряд, выпущенный украинцами, русские выпускают все десять, так что украинцы столкнулись с нехваткой боеприпасов и артиллерии", — отметил бывший глава ЦРУ.

В то же время авторы публикации напоминают, что ВСУ всегда сильно зависели от помощи Соединенных Штатов. С начала конфликта США направили Украине военную помощь на сумму более $44 млрд.



На сегодняшний же день представители Республиканской партии в палаты представителей конгресса США, как предполагается в статье, намерены и дальше блокировать уже одобренный сенатом пакет помощи Украине на $60 млрд.

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