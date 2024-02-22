МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ответственность за начало и продолжение конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах. Вашингтон затягивает конфликт, чтобы ослабить Москву, но в итоге все закончится переговорами. Об этом в беседе с Global Times заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес. Песков назвал хамские высказывания Байдена позором для США

Он сразу же заявил, что США не хотят завершения конфликта на Украине, ведь "цели американского правительства очень отличаются от украинских": Украина хочет вернуть Донбасс и Крым, а Соединенные Штаты — ослабить Россию.

"Все всегда повторяется. Такие конфликты используются в целях американской империи — в ущерб вовлеченным в них странам. Огромные участки территории Украины уничтожены. Сотни тысяч ее жителей убиты или ранены. Это бессердечно и цинично", — говорит Ходжес.

При этом, отвечая на вопрос, насколько конфликт в Газе отвлек Соединенные Штаты о Украины, журналист заявил, что "внимание Вашингтона было отвлечено от Киева еще до ударов ХАМАС седьмого октября".

По его мнению, американцам уже многие месяцы понятно, что украинский конфликт обернулся провалом. Просто в связи с этой неудачей СМИ, по мнению Хлоджеса, отошли от украинской истории, будто никаких боевых действий не ведется.

"Это типичное для них (для СМИ — прим. ред.) поведение. Вспомните военные поражения в конфликтах, нами же (США — прим. ред.) и устроенных на Ближнем Востоке, в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Как только они превращались в фиаско, медиа теряли к ним интерес" — отметил журналист.

Также он высказал уверенность, что "Соединенные Штаты всегда знали, что в этом конфликте не победить, но они достигли того, чего хотели, хоть это и опустошило Украину".

Трамп, по его мнению, может вести себя более агрессивно в вопросе прекращения помощи Киеву, но сам факт прекращения американской помощи, на взгляд Ходжеса, неизбежен.

"Исход будет таким, какая бы партия ни пришла к власти", — заключил Ходжес.

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