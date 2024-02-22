Журналист Хеджес: США всегда знали, что в конфликте на Украине им не победить
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ответственность за начало и продолжение конфликта на Украине лежит на Соединенных Штатах. Вашингтон затягивает конфликт, чтобы ослабить Москву, но в итоге все закончится переговорами. Об этом в беседе с Global Times заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Крис Хеджес.
Он сразу же заявил, что США не хотят завершения конфликта на Украине, ведь "цели американского правительства очень отличаются от украинских": Украина хочет вернуть Донбасс и Крым, а Соединенные Штаты — ослабить Россию.
"Все всегда повторяется. Такие конфликты используются в целях американской империи — в ущерб вовлеченным в них странам. Огромные участки территории Украины уничтожены. Сотни тысяч ее жителей убиты или ранены. Это бессердечно и цинично", — говорит Ходжес.
При этом, отвечая на вопрос, насколько конфликт в Газе отвлек Соединенные Штаты о Украины, журналист заявил, что "внимание Вашингтона было отвлечено от Киева еще до ударов ХАМАС седьмого октября".
По его мнению, американцам уже многие месяцы понятно, что украинский конфликт обернулся провалом. Просто в связи с этой неудачей СМИ, по мнению Хлоджеса, отошли от украинской истории, будто никаких боевых действий не ведется.
"Это типичное для них (для СМИ — прим. ред.) поведение. Вспомните военные поражения в конфликтах, нами же (США — прим. ред.) и устроенных на Ближнем Востоке, в Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии. Как только они превращались в фиаско, медиа теряли к ним интерес" — отметил журналист.
Также он высказал уверенность, что "Соединенные Штаты всегда знали, что в этом конфликте не победить, но они достигли того, чего хотели, хоть это и опустошило Украину".
Трамп, по его мнению, может вести себя более агрессивно в вопросе прекращения помощи Киеву, но сам факт прекращения американской помощи, на взгляд Ходжеса, неизбежен.
"Исход будет таким, какая бы партия ни пришла к власти", — заключил Ходжес.
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