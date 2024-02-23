МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Западу необходимо убедить российского президента согласиться на прекращение огня, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, выступая с призывом к скорейшему проведению переговоров с Россией, чтобы остановить боевые действия на Украине. Об этом рассказывает немецкий телеканал N-TV. Зеленский отказался от идеи повторить минские соглашения, передает Fox News

"Нам срочно нужны дипломатические усилия, чтобы убедить российского президента согласиться на прекращение огня", — призвал Кречмер.

При этом он отметил, что для организации переговоров потребуется участие Китая, Индии и других стран-членов БРИКС.

"А затем мы должны использовать это время, чтобы стать настолько сильными в военном отношении, чтобы нападение на Украину, страны Балтии и Европейский союз в будущем стало невозможным, потому что Россия должна будет ожидать серьезных последствий в ответ", — подчеркнул Кречмер.

При этом он признался, что не уверен в готовности к диалогу президента России Владимира Путина, но не сделать попытку, на его взгляд, было бы "огромным упущением".

В то же время премьер Саксонии отметил, что в светофорную коалицию правительства Германии входят партии, которые раньше считались партиями мира. Однако теперь, по его словам, они оскорбляют таких людей, как он сам, или выступающих против поставок оружия, но за дипломатию.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк повторил официальную линию Киева: "Никакие переговоры невозможны", пока Россия не выведет войска с украинской территории. При этом дипломат Евросоюза отметил, что вопрос об организации переговоров с российской стороной сегодня не стоит на повестке дня, поскольку "переговоры могут состояться только в том случае, если Украина будет иметь сильную позицию", но в настоящий момент она далека от этого.