МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Россия возьмет под контроль еще больше территорий перед переговорами с Украиной, предсказал в беседе с Global Times известный американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Начинаются самые опасные месяцы для Украины, сообщил украинский политолог

По его прогнозу, "реальные боевые действия не продлятся до 2025 года, русские возьмут под контроль еще больше территории, чем контролируют сейчас, и наступит перемирие".

Но в то же время Миршаймер предупредил, что даже мирное урегулирование украинского конфликта не принесет спокойствия России, потому что Запад, по его мнению, продолжит ее провоцировать и всячески пытаться дестабилизировать ситуацию в новых регионах.

Российское руководство неоднократно заявляло, что в настоящий момент не существует предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло. При этом подчеркивалось, то абсолютным приоритетом для России на нынешнем этапе является достижение целей спецоперации, а в сложившихся условиях из возможно достичь только военным путем. При этом Москва указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на диалог с Кремлем.