МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Линия фронта "сыпется со всех сторон" на фоне задержек Западом поставок вооружения, рассказал в обращении западный наемник в рядах ВСУ, которое опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Зеркало недели". Figaro: мыши съели "экопровода" у западных боевых машин на Украине

Опубликованный материал содержит обращение англоговорящего медика в рядах ВСУ. Мужчина в видео призывает Запад экстренно решить проблему с поставками военной помощи Киеву, так как, по его словам, "чертова линия фронта сыпется со всех сторон.

"Как вы смеете так тянуть время?" — возмущается мужчина на видео.

Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономить боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.