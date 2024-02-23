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Западный наемник ВСУ призвал решить проблему с нехваткой снарядов
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Линия фронта "сыпется со всех сторон" на фоне задержек Западом поставок вооружения, рассказал в обращении западный наемник в рядах ВСУ, которое опубликовало в своем... ПРАЙМ, 23.02.2024
общество , новости, в мире, украина, запад, военная помощь украине
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Линия фронта "сыпется со всех сторон" на фоне задержек Западом поставок вооружения, рассказал в обращении западный наемник в рядах ВСУ, которое опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание "Зеркало недели".
Опубликованный материал содержит обращение англоговорящего медика в рядах ВСУ. Мужчина в видео призывает Запад экстренно решить проблему с поставками военной помощи Киеву, так как, по его словам, "чертова линия фронта сыпется со всех сторон.
"Как вы смеете так тянуть время?" — возмущается мужчина на видео.
Ранее украинские военные в интервью местным СМИ заявляли, что ВСУ вынуждены экономить боеприпасы и радикально сокращать количество обстрелов. Премьер Украины Денис Шмыгаль признавал, что в марте нехватка снарядов для ВСУ начнет сказываться на ситуации на фронте, указав на недостаточные мощности западных партнеров и задержку с американской помощью.