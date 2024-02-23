МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Возможности российских подводных лодок представляют угрозу для государств Запада. Об этом написал в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис. "Нужно сойти с ума". На Западе призвали не бояться "российской угрозы"

В частности, он предупредил: "российские подводные лодки <…>, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и могут нарушить их работу".

При этом Ставридис указал, что эти подводные коммуникации, по которым ежедневно проходит множество финансовых транзакций, недостаточно хорошо защищены и охарактеризовал их как "уязвимая ахиллесова пята".

В Соединенных Штатах ранее уже предупреждали о "российской угрозе" в космосе. Так, телеканал ABC, сославшись на источники, передал, что американским законодателям на секретном брифинге якобы могли рассказать о планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для нейтрализации спутников.

Российское руководство неоднократно заявляло, что совместно с другими странами, включая Китай, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях.