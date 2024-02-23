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"Ахиллесова пята". В США занервничали из-за уязвимости перед Россией
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Возможности российских подводных лодок представляют угрозу для государств Запада. Об этом написал в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО... ПРАЙМ, 23.02.2024
общество , новости, сша, нато, россия, угроза
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Возможности российских подводных лодок представляют угрозу для государств Запада. Об этом написал в статье для Bloomberg адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис.
В частности, он предупредил: "российские подводные лодки <…>, вероятно, обладают способностью спускаться к очень глубоко проложенным участкам кабелей и могут нарушить их работу".
При этом Ставридис указал, что эти подводные коммуникации, по которым ежедневно проходит множество финансовых транзакций, недостаточно хорошо защищены и охарактеризовал их как "уязвимая ахиллесова пята".
В Соединенных Штатах ранее уже предупреждали о "российской угрозе" в космосе. Так, телеканал ABC, сославшись на источники, передал, что американским законодателям на секретном брифинге якобы могли рассказать о планах России "разместить ядерное оружие в космосе" для нейтрализации спутников.
Российское руководство неоднократно заявляло, что совместно с другими странами, включая Китай, выступает за предотвращение гонки вооружений в космосе, его сохранение в мирных целях.