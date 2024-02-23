МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Заявления украинского руководства, что в сдаче Авдеевки виноват Запад, не предоставивший ВСУ достаточного количества вооружений и боеприпасов, не соответствуют действительности, заявил в эфире телеканала LCI полковник французской армии в отставке, эксперт по геополитике Пэр де Жонг. "До 2025 года". Американский профессор предсказал успех России в конфликте

"Это один из главных аргументов Зеленского, чтобы просить у американцев и европейцев: "Помогите, мне нужны деньги" и так далее. И, между прочим, у него это хорошо получается. Но на самом деле все не так. Я думаю, что, к сожалению, сегодня военное положение украинцев на поле боя связано с провалом контрнаступления. Знаете, это своего рода… это как землетрясение, происходят повторные толчки", — заявил полковник.

Он выразил уверенность, что после провала "контрнаступа" было необходимо "устроить реорганизацию, перестроиться, а потом отойти на 200 километров назад и разработать новый маневр, назначить новых командующих".

Де Жонг подчеркнул: "И это (разработка нового маневра ВСУ — прим. ред.) не делается за пару дней. Это займет недели и месяцы. И проблема сегодня в том, что, к сожалению для украинцев, американцы тем или иным образом выключились из процесса. Они начали говорить: "Ну, мы подождем". Конгресс не одобряет выделение средств. Европейцам также потребовалось время. Они только неделю назад решили высвободить 50 миллиардов для Украины".

При этом он высказал убеждение, что "даже если мы видим, что глобальный контекст для украинцев крайне тревожный, не нужно говорить, что это наша вина", ведь Запад придерживался модели, согласно которой считали, "что Украина победит".

Полковник напомнил, что "еще полгода назад все говорили, что украинцы дойдут до Москвы, а Зеленский обещал поехать купаться в Черном море".

"У нас был своего рода энтузиазм, и это правда, что мы верили в эти украинские заявления, которые были довольно убедительными, и Зеленский был настроен довольно решительно", — добавил де Жонг, после чего акцентировал: провал контрнаступления ВСУ — "это не вина Запада".

В заключение эксперт предложил аудитории телеканала вспомнить "о двух вещах": "Первое: сам Залужный еще в ноябре говорил в интервью The Economist, что пространства для маневра нет. И второе: сам Зеленский сказал, что возможность возвращения Донбасса практически немыслима. Вспомните, он говорил об этом в декабре. Да, действительно, сегодня существует контекст, который, если хотите, не способствует неистовому энтузиазму в Киеве".