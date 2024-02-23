МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Эйфелева башня остается закрытой пятый день подряд из-за забастовки ее работников, передает агентство France-Press со ссылкой на источник в профсоюзе. В Эстонии предложили учителям закончить забастовку за 17 евро

"Эйфелева башня останется закрытой в пятницу, 23 февраля, пятый день подряд", — указывает агентство.

Отмечается, что если забастовка продлится до полудня воскресенья, то она станет самой длительной в недавней истории — осенью 1998 года башня была закрыта в течение шести с половиной дней.

Ранее переговоры профсоюзов работников Эйфелевой башни с властями зашли в тупик.

Изначально к акции призвали профсоюзы Общества управления Эйфелевой башней (SETE) из-за споров с мэрией города, которой принадлежит 99% акций SETE. Они обвиняют власти города в "недобросовестном управлении" башней и "неустойчивой экономической модели" финансирования.

Члены профсоюза "Сила рабочих" (Force ouvrière) также обвинили мэрию Парижа в плохом управлении Эйфелевой башней. По словам представителя профсоюза, текущий контракт, заключенный в 2017 году, предполагает недосягаемый уровень посещаемости в 7,4 миллиона человек, не учитывает потери, понесенные в период пандемии коронавируса, и игнорирует издержки, необходимые для поддержания соответствующего состояния памятника.

Летом 2022 года власти заявили о необходимости ремонта монумента. Сообщалось, что башню намерены перекрасить к летней Олимпиаде. Стоимость работ оценили в 60 миллионов евро.

Предыдущая забастовка была устроена сотрудниками Эйфелевой башни 27 декабря. Тогда монумент не работал один день.