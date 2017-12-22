Топилин: Почти 300 млрд руб выделят на повышение зарплат бюджетников в 2018 г

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. В 2018 году на повышение зарплат бюджетников будет выделено почти 300 миллиардов рублей, но несколько регионов до сих пор не предусмотрели на это средств, сказал министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин на съезде "Единой России".

"В следующем году из федерального и регионального бюджетов будет выделено дополнительно на зарплаты бюджетникам почти 300 миллиардов рублей", - сказал Топилин.

По его словам, пока Пермский край, Еврейская автономная область, Северная Осетия и Тыва, не предусмотрели средств на данное повышение.