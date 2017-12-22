Лавров: Рассчитываем, что компании РФ после Brexit продолжат нормальную работу в Британии

МОСКВА, 22 дек - ПРАЙМ. РФ надеется достичь договоренности с Великобританией о том, чтобы российские компании после Brexit продолжили нормальную деятельность в этой стране, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции со своим британским коллегой Борисом Джонсоном.

"Мы отметили необходимость также рассмотреть тему, связанную с последствиями выхода Великобритании из Евросоюза, прежде всего, с точки зрения возможного влияния окончательных договоренностей между Лондоном и Брюсселем на торгово-инвестиционной связи России с Британией и, соответственно, России с оставшимися членами Евросоюза. Мы рассчитываем, что результатом этих дискуссий станут договоренности, которые позволят российским компаниям и инвесторам продолжать работать в Соединенном Королевстве и в более широком контексте. Конечно, предстоит работа по урегулированию на двусторонней основе целого комплекса соответствующих вопросов, вытекающих из этой ситуации", - сказал Лавров.