"Нафтогаз": Стокгольмский суд признал недействительным запрет реэкспорта газа РФ

МОСКВА, 22 дек ПРАЙМ. Украинская газовая компания "Нафтогаз" заявила, что арбитражный Стокгольмский суд признал недействительным запрет на реэкспорт газа из России, который содержался в контракте с компанией-поставщиком "Газпром" GAZP и "Нафтогаза" на поставки "голубого топлива".

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"Условие о запрете на реэкспорт и другие положения были признаны недействительным с целью приведения контракта в соответствие с текущими стандартами рынка", - сообщает "Нафтогаз".

Ранее украинская компания заявила о своей победе в Стокгольмском суде по спору с "Газпромом" по контракту на поставки топлива из России. Самые громкие судебные процессы 2017 года

Помимо этого компания сообщает о том, что Стокгольмский суд вынес в ее пользу решение по всем вопросам спора с российским "Газпромом" в отношении контракта на поставки газа; положительный эффект от этого "Нафтогаз" оценивает в более чем $75 млрд.

"Арбитраж полностью отверг требования "Газпрома" по take or pay в размере $56 млрд за 2009-2017 годы", - говорится в сообщении украинской госкомпании.

Цена на российский газ для "Нафтогаза" на второй квартал 2014 года была ретроактивно снижена на 27% - до $352 за тысячу кубометров, из-за чего возникает экономия в размере $1,8 млрд по приобретенному в 2014-2015 годах топливу.

"Нафтогаз" оценивает общий позитивный финансовый эффект от решения арбитража в более $75 млрд" - сообщает украинская компания.

Решение этой судебной инстанции по транзиту газа "Нафтогаз" ожидает 28 февраля следующего 2018 года.