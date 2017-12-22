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Минфин США внес в список санкций 4 россиян и компании из РФ


Мировая экономика / Экономика

ВАШИНГТОН, 22 дек - ПРАЙМ. Минфин США внёс в санкционный список четырёх россиян, среди которых - Алимжан Тохтахунов, ещё по шести сделал уточнения, следует из документов, опубликованных на сайте ведомства.

В числе тех, к кому применены санкции, также указаны две компании из РФ.

Данные действия минфина направлены на транснациональную преступную организацию и воров в законе, уточняется в документах.

"Сегодня департамент по контролю за иностранными активами министерства финансов США (ОФАК) внес в список санкций 10 физических лиц и два субъекта, связанных с ворами в законе", - отмечается в релизе ведомства.

Там же говорится, что "это действие вводит запрет гражданам США совершать финансовые или иные операции с этими физическими и юридическими лицами и замораживает любые активы, которые они могут иметь под юрисдикцией США".

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