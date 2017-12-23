Депутаты Госдумы обсудят с Путиным механизм реализации поручений по возврату капитала в РФ

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Разговор Федерального собрания с президентом РФ Владимиром Путиным в понедельник позволит выработать механизм работы для более эффективного внесения поправок в законодательство для реализации недавних инициатив главы государства, касающиеся бизнеса, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"У нас много вопросов, которые мы планируем обсуждать у президента, уже договорились с нашими коллегами из Государственной думы выступить со своими предложениями в рамках реализации поручений президента", - сказал Володин журналистам.

"Конечно, и последние инициативы, которые президент озвучил, касающиеся поддержки бизнеса и защиты бизнеса, в том числе в плане перевода части средств в Россию, проведение амнистии - это все вопросы, требующие законодательного регулирования, мы поддержим президента в этих инициативах, но хотели обсудить темы, которые как раз требуют именно такого разговора, который позволит нам более эффективно решить эти проблемы через внесение поправок и законодательное регулирование", - добавил он.

Президент РФ Владимир Путин дал поручение обеспечить выпуск уже в следующем году специальных валютных государственных облигаций для возвращения капиталов в российскую юрисдикцию. Об этом он заявил в четверг в ходе встречи с представителями деловых кругов.

Источник РИА Новости, принимавший участие во встрече президента РФ с представителями бизнеса, позже сообщил, что евробонды РФ для возврата капитала будут номинированы в долларах.

Утвержденный закон о бюджете на 2018-2020 годы предусматривает размещение евробондов общим объемом 7 миллиардов долларов ежегодно. При этом оговаривается право правительства на размещение евробондов с целью обмена старых выпусков общим объемом до 4 миллиардов долларов.