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Топилин: Повышение МРОТ и новые демографические меры помогут преодолеть бедность в РФ


Экономика

МОСКВА, 23 дек - ПРАЙМ. Принятые меры, в том числе повышение МРОТ, новые демографические меры позволят определённым образом преодолеть бедность в РФ, нужно посмотреть, как сработают принятые меры, заявил министр труда Максим Топилин.

"Мы посмотрим, как сработают (принятые меры)", - сказал Топилин журналистам, отвечая на вопрос о сроках исполнения поручения президента о преодолении бедности в стране.

Он напомнил, что принят ряд мер по улучшению ситуации.

"МРОТ повышается два раза. Мы рассчитываем, что это очень серьёзно повлечёт за собой (снижение количества - ред.) тех, кто находится ниже черты по прожиточному минимуму, это очень серьёзная мера", - сказал Топилин.

"Зарплаты продолжаем повышать... кроме этого, ещё будут введены пособия по критериям нуждаемости демографические. Это все позволит нам эту тему безусловно определённым образом решить", - напомнил министр о принятых мерах во исполнение поручений президента.

Госдума приняла правительственный законопроект по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума 15 декабря. С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда будет установлен на уровне 85% от величины прожиточного минимума — это 9489 рублей, а начиная с 1 января 2019 года он всегда будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал года, предшествующего установлению МРОТ. 

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