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Орешкин считает, что ситуация в промышленности в декабре будет лучше ноябрьской


Экономика / Макроэкономика

БАКУ, 25 дек - ПРАЙМ. Ситуация в промышленности РФ в декабре будет лучше, чем в ноябре, на это указывает ряд факторов, считает глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

"У нас есть ряд факторов, которые носят объективные характер - это снижение выпуска в добыче, связанное с тем, что Россия полностью выполняет обязательства, взятые на себя в рамках соглашения ОПЕК+, есть фактор довольно теплой погоды по сравнению с прошлым годом, что тоже поддерживает промышленность в отрицательном значении", - прокомментировал министр ситуацию в промышленности в ноябре.

В обрабатывающей промышленности, несмотря на то, что в среднем показатель серьезно снизился, ситуация была вызвана негативной динамикой в ограниченном количестве отраслей, отметил он.

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"Если посмотреть и на ситуацию с в деловой уверенностью, с выпуском и потреблением электроэнергии, с грузооборотом, получается, что в декабре ситуация сложится, должна сложиться лучше, чем в ноябре, а фактические данные мы увидим уже в следующем году", - сказал министр журналистам.

Росстат 15 декабря сообщил, что промышленное производство в РФ в ноябре в годовом выражении снизилось на 3,6% после нулевого роста в октябре; по итогам января-ноября рост составил 1,2%.

Позднее замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков пояснил РИА Новости, что спад в ноябре объясняется эффектом высокой базы, сделкой ОПЕК+ и теплой погодой. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин на прошлой неделе назвал разовой волатильностью падение показателя промышленного производства в России в ноябре. По его словам, общий тренд остается положительным.

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