Число официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю выросло на 2,2% – Минтруд

МОСКВА, 25 дек - ПРАЙМ. Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за последнюю неделю – с 13 ноября по 20 декабря – выросла на 2,2%, сообщила пресс-служба Минтруда России.

"С 13 по 20 декабря 2017 года численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости, увеличилась на 2,2% и составила 756,1 тысячи человек", - говорится в сообщении.

Число безработных граждан растет в 78 регионах, в том числе республиках Калмыкия, Тыва, Крым, Мордовия, Астраханской, Тамбовской, Тверской областях, Чукотском и Еврейском автономном округах и Алтайском крае. Снижение численности безработных граждан произошло в Ленинградской, Ростовской, Сахалинской областях, Ненецком автономном округе, Хабаровском крае, Чеченской Республике.

По состоянию на 20 декабря число работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 137 059 человек, а количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,4 миллиона единиц.