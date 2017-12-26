Годовая инфляция в Японии в ноябре составила 0,6%, выше прогноза

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Потребительские цены в Японии в ноябре в годовом исчислении выросли на 0,6%, говорится в сообщении статистического ведомства министерства внутренних дел и коммуникаций страны.

Индикатор оказался выше прогноза аналитиков, опрошенных агентством Рейтер, которые ожидали роста цен на 0,5%.

В месячном выражении потребительские цены в отчетном месяце выросли на 0,7%. Месяцем ранее, в октябре, в Японии была зафиксирована инфляция в годовом выражении на уровне 0,2%, а в месячном - нулевая.

Базовые потребительские цены в стране (в расчет которых не входит стоимость продуктов питания) в ноябре выросли на 0,9% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее. Аналитики прогнозировали этот индикатор на уровне 0,8%. По сравнению с предыдущим месяцем базовые потребительские цены в ноябре выросли на 0,2%.