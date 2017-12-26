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Минфин ожидает дефицита бюджета РФ по итогам 2017 года в 1,6% ВВП


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Минфин РФ понизил прогноз по дефициту федерального бюджета России до 1,6% ВВП, или около 1,5 триллиона рублей, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

"Дефицит, наверное, будет 1,6 % (ВВП)", - сказал Силуанов. Он уточнил, что в абсолютном выражении дефицит составит около 1,5 триллиона рублей. Министр напомнил, что Минфин изначально закладывал в закон о бюджете прогнозный объем дефицита бюджета на уровне 2,5% ВВП, однако осенью при внесении поправок понизил его до 2,2% ВВП. "Потом мы делали его оценку в 1,8% (ВВП), а сейчас, наверное, можно сказать, что он будет 1,6%", - сказал министр.

Силуанов объяснил это тем, что расходы некоторых ведомств будут профинансированы меньше плана, поскольку они не успевают их осуществить. Эти расходы, по словам министра, скорее всего, не будут урезаны, а перейдут на следующий год. В следующем году это, соответственно, может привести к увеличению дефицита бюджета.

"Поскольку мы в ряде ведомств разрешили переносить остатки черед год, эти ведомства стали меньше грешить авансированием и, соответственно, уверен в том, что эти деньги будут использованы в следующем году. А скорее всего, в следующем году такая система переноса (остатков неизрасходованных средств бюджета - ред.) продолжится", - заявил министр. Прежде всего, по его словам, это касается оборонных ведомств.

На размер дефицита в уходящем году повлияли и увеличившиеся по сравнению с планом доходы бюджета. "Растут и нефтегазовые доходы, и ненефтегазовые доходы", - сказал Силуанов. Их рост составил, по его словам, соответственно 172 миллиарда рублей и 117 миллиарда рублей в 2017 году. Ненефтегазовый дефицит прогнозируется на уровне 8% ВВП. "Это лучший показатель с 2010 года", - отметил Силуанов.

На финансирование дефицита Минфин, как и прежде, планирует направить весь объем Резервного фонда (1,045 миллиарда рублей) и средства ФНБ на 660 миллиардов рублей.

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