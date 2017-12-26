Предпринимательская уверенность в РФ в декабре выросла в добыче и обработке

МОСКВА, 26 дек - ПРАЙМ. Индекс предпринимательской уверенности в РФ в декабре повысился в добывающих и обрабатывающих производствах на 5 и 3 процентных пункта соответственно, свидетельствуют данные Росстата по итогам исследования более 3 тысяч организаций.

"Индекс предпринимательской уверенности, отражающий обобщенное состояние предпринимательского поведения, в декабре 2017 года по сравнению с декабрем 2016 года повысился в добывающих производствах с минус 7% до минус 2%, в обрабатывающих производствах с минус 8% до минус 5%, понизился — в обеспечении электрической энергией, газом и паром; кондиционировании воздуха с 6% до 3%", — говорится в сообщении Росстата.

В декабре экономическую ситуацию в своей организации по добыче полезных ископаемых считают благоприятной 12% и удовлетворительной — 75% руководителей, в обрабатывающих производствах - соответственно 9% и 75% респондентов. Вместе с тем число пессимистически настроенных респондентов соответствует числу оптимистов в добыче полезных ископаемых и на 7 процентных пунктов превышает число оптимистов в обрабатывающих производствах.

Улучшения экономической ситуации в ближайшие шесть месяцев ожидают в добыче полезных ископаемых 20% опрошенных, в обрабатывающих производствах — 25%. При этом число оптимистов превысило число ожидающих ухудшения экономической ситуации в добывающих производствах на 10 процентных пунктов и в обрабатывающих производствах — на 16 процентных пунктов.

Средний уровень загрузки производственных мощностей, по оценке опрошенных руководителей, в декабре в добыче полезных ископаемых составил 69%, в обрабатывающих производствах — 64%. В добыче полезных ископаемых 86%, а в обрабатывающих производствах 90% респондентов считают, что их производственные мощности удовлетворят ожидаемый в ближайшие шесть месяцев спрос на продукцию, из них 8% и 10% соответственно указывают на избыточность имеющихся мощностей.

Среди факторов, ограничивающих, по мнению руководителей, рост производства, и в добыче, и в обработке преобладает неопределенность экономической ситуации, недостаточный спрос на продукцию предприятий на внутреннем рынке и высокий уровень налогообложения.