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ФТС перечислила в бюджет РФ почти 4,5 трлн руб, выполнив годовой план


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Федеральная таможенная служба (ФТС) по состоянию на 25 декабря 2017 года перечислила в бюджет РФ 4,463 триллиона рублей, что составляет 100,26% от установленного прогнозного задания, сообщается на сайте ведомства.

"На 25 декабря 2017 года таможенными органами в бюджет Российской Федерации перечислено 4,463 триллиона рублей, что составляет 100,26% от установленного прогнозного задания по формированию доходов федерального бюджета (4,451 триллиона рублей)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что платежи от импорта товаров в 2017 году составляют 2,439 триллиона рублей, или 54,6% от общего объема перечислений ФТС России. Это на 5,3% больше платежей от импорта в 2016 году - 2,317 триллиона рублей.

В частности таможенные органы направили в федеральный бюджет поступления от налога на добавленную стоимость (НДС) на товары, ввозимые на территорию РФ, на 1,861 триллиона рублей (рост на 5,6%), от акцизов на товары- 74,8 миллиарда рублей (рост на 27,1%).

Поступления от экспортных пошлин в 2017 году составили 1,94 триллиона рублей, или 43,5% от общего объема перечислений ФТС России, что на 5,5% меньше, чем в прошлом году. Поясняется, что это обусловлено действием параметров налогового маневра. При этом прогнозное задание на 2017 год по вывозным пошлинам ФТС России выполнила на 100,3%.

По итогам прошлого года ФТС перечислила в бюджет 4,4 триллиона рублей.

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Бюджет РФ

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