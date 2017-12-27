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Путин: Рост инвестиций в основной капитал происходит в 21 регионе РФ


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Объем капиталовложений за последние три года несколько снизился на фоне кризиса, однако в 21 регионе России фиксируется рост инвестиций в основной капитал, в десяти из них - на 40% в реальном выражении, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.

"Отмечу, что многое в инвестиционной динамике зависит от региональных управленческих команд. Так, на фоне кризиса объем капиталовложений за последние три года в целом по стране несколько сократился - на 7,9%. При этом в 21 регионе, напротив, зафиксирован рост инвестиций в основной капитал. Причем в 10 лучших субъектах этот рост составил почти 40% в реальном выражении", - сказал Путин.

Как отметил президент, в числе этих регионов - Амурская, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинградская, Мурманская, Тульская области, Якутия, Кабардино-Балкария, Ямало-Ненецкий автономный округ.

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