HeadHunter покупает старейший в РФ сервис поиска работы job.ru

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. HeadHunter (НН) приобретает часть активов сервиса по поиску работы job.ru, в том числе его доменное имя и товарные знаки, говорится в сообщении НН.

Сделка будет закрыта до конца января после интеграции приобретенных активов. "Кроме доменного имени и товарных знаков, HeadHunter получил возможность предоставить широкой базе работодателей и соискателей job.ru беспрепятственный доступ к платформе hh.ru: разработчики прорабатывают различные варианты миграции, которые будут удобны для пользователей", - также отмечается в сообщении.

Пользователи job.ru смогут продолжить поиск работы и сотрудников с помощью сервисов HeadHunter, отмечается в сообщении. На job.ru уже появилось сообщение о закрытии сайта: "Сайт job.ru закрывается. Вы можете продолжить работу на hh.ru уже сейчас".

В ноябре компания Trader Media East (TME), единственный владелец сайтов job.ru и irr.ru ("Из рук в руки"), сообщила, что они будут закрыты. Компания рассматривала возможность передачи бизнеса потенциальным инвесторам, но не смогла договориться с ними.

HeadHunter работает с 2000 года, сервис доступен в России, на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Азербайджане, Грузии, Узбекистане и Киргизии.