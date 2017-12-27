Путин: Надо использовать не только зерновые интервенции, но и другую поддержку села

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Необходимо использовать не только зерновые интервенции, но и другие механизмы поддержки сельского хозяйства, чтобы результат блестящей работы производителей сельхозпродукции не обернулся для них новыми экономическими проблемами, считает президент РФ Владимир Путин.

"Здесь говорилось и о селе, об урожае. Урожай шикарный, мы должны поздравить еще раз тружеников сельского хозяйства - это их заслуга, их результат. На что нужно сейчас обратить внимание: в связи с рекордом урожая, цены на зерно какие? Я понимаю решения, связанные с вот этими интервенциями и так далее. Есть другие инструменты поддержки - настало время, когда их нужно использовать. Или использовать интервенции, но нужно поддержать производителей сельхозпродукции с тем, чтобы результат их блестящей работы не обернулся для них какими-то экономическими новыми проблемами", - сказал Путин в среду на заседании Госсовета по вопросам инвестиционной политики в регионах.