Доля убыточных организаций в РФ в январе-октябре выросла до 28,8%

МОСКВА, 27 дек - ПРАЙМ. Доля убыточных организаций в РФ в январе-октябре выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,4 процентного пункта и составила 28,8%, сообщил Росстат в среду.

По оперативным данным ведомства, за январь-октябрь сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых организаций и государственных (муниципальных) учреждений) в действующих ценах составил 8,472 триллиона рублей (33,3 тысячи организаций получили прибыль в размере 9,81 триллиона рублей, 13,5 тысячи организаций имели убыток на сумму 1,339 триллиона рублей).

Доля убыточных предприятий в сфере добычи полезных ископаемых в январе-октябре осталась на уровне 29,7%, в обрабатывающих производствах выросла до 25,6% с 25,4%. В строительстве убыточными оказались 27,4% против 26,8% годом ранее.

В сфере оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств, мотоциклов в январе-октябре понесли убытки 21,1% компаний против 19,5% годом ранее; в сельском и лесном хозяйстве, охоте, рыболовстве и рыбоводстве - 17,5% против 16,7% годом ранее.