Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 52 пунктов

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 52 пунктов против 51,5 пункта в ноябре, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Декабрьское значение PMI соответствовало среднему уровню за 2017 год, сообщает Markit.

"Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, превысил ноябрьский показатель в 51,5 балла и составил 52 балла в декабре. Достигнув пятимесячного максимума, индекс указал на устойчивый рост по всему российскому производственному сектору", - говорится в сообщении.

Отмечается, что усиление общего роста произошло при поддержке ускорения роста объемов производства и новых заказов. Одновременно произошло четвертое подряд сокращение незавершенных заказов, а уровень занятости остался практически на том же уровне.

Затраты в компаниях обрабатывающих отраслей в декабре вновь увеличились на фоне роста цен на сырье и удлинения сроков поставок. При этом темпы роста инфляции замедлились до четырехмесячного минимума, а удлинение сроков поставок было максимальным с июля 2016 года.

"Результаты последнего исследования указали на устойчивое расширение в производственном секторе России, темпы которого ускорились. Данные за декабрь говорят о том, что рост PMI, достигший пятимесячного максимума, был поддержан ускоренным ростом объемов производства и новых заказов ... Данные за декабрь также указали на рост оптимизма среди производителей, причем степень уверенности достигла максимального уровня с сентября. Позитивные ожидания в отношении производственных перспектив были связаны с более высокими инвестициями и благоприятными условиями спроса", - приводятся в сообщении слова экономиста IHS Шиана Джонса.