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Топилин: Около 13% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Около 13% населения России имеют доходы ниже прожиточного минимума, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин.

"По оценкам, которые существуют, количество граждан, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, они где-то сохраняется на уровне 20 миллионов — это 13-13,5% от всего населения страны. Это неприятный, как минимум, показатель", — сказал Топилин.

Он отметил, что это связано с ростом цен и ростом прожиточного минимума в последние два года.

По словам Топилина, социальная политика направлена на то, чтобы это число людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снижалось. В частности, принят закон, согласно которому с 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) достигнет 85% уровня прожиточного минимума, а с января 2019 года — 100%.

"Впервые вообще в истории Российской Федерации мы смогли вывести МРОТ на уровень прожиточного минимума", — сказал Топилин.

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