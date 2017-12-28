Венесуэла выделила 5 млрд баррелей нефти под обеспечение национальной криптовалюты

МОСКВА, 28 дек - ПРАЙМ. Венесуэла выделила 5 миллиардов баррелей нефти для обеспечения стоимости создаваемой в стране собственной криптовалюты El Petro ("Петро"), сообщил президент страны Николас Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisiоn.

"Вот документ, которым я постановляю использовать месторождение номер 1 комплекса Аякучо в районе нефтеносного пояса реки Ориноко в качестве обеспечения ценности криптовалюты El Petro", - заявил он. Таким образом, Петро станет первой в мире криптовалютой, которая начнет функционировать под обеспечением, которое можно проверить, заявил Мадуро.

По его словам, месторождение "располагает запасами в размере 5 миллиардов баррелей нефти", сертифицированных на международном уровне.

Президент также отметил, что эта мера позволит создать мощную валюту, которая стимулирует развитие национальной экономики. Он назвал подписание документа "финансовой революцией".

Кроме этого, Мадуро дал распоряжение министру по делам молодежи и спорта Педро Инфанте (Pedro Infante) устанавливать "фермы" для майнинга криптовалют (компьютер с мощными видеокартами для обслуживания системы блокчейн и добычи криптовалюты - ред.) в каждом штате страны, чтобы "учиться у тех, кто больше всего разбирается в этой системе цифрового финансирования". По его словам, молодежь уже давно занимается майнингом в стране.

Мадуро впервые объявил о намерении создать собственную криптовалюту в начале декабря. По его словам, использование новой технологии поможет преодолеть финансовую блокаду страны. Тогда же он заявил, что поддержкой новой криптовалюте выступят имеющиеся у страны запасы нефти, золота и бриллиантов. Министерство финансов Венесуэлы уточнило, что криптовалюта необходима, чтобы осуществлять финансовые транзакции и искать новые способы финансирования.