Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в декабре снизился до 56,8 пункта

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в декабре уменьшился до 56,8 пункта с ноябрьского уровня в 57,4 пункта, говорится в сообщении исследовательской организации Markit.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. "Последнее значение индекса свидетельствует о существенном росте деловой активности по всему сектору российской сферы услуг, несмотря на незначительное замедление", - говорится в сообщении.

"Данные декабрьского исследования свидетельствуют о существенном расширении деловой активности в сфере услуг, которое было вторым максимальным по величине с января. Более того, средний показатель за последний квартал 2017 года ознаменовал собой сильный конец года с усилением роста после небольшого снижения в третьем квартале", - приводятся в релизе слова экономиста IHS Markit Шиана Джонса.

Организация сообщала в четверг, что PMI обрабатывающих отраслей РФ в декабре вырос до 52 пунктов против 51,5 пункта в ноябре. В итоге российский совокупный индекс IHS Markit (охватывающий и обрабатывающие отрасли, и сферу услуг) в декабре составил 56 баллов после ноябрьского значения 56,3.

Рост новых заказов в сфере услуг также замедлился, но остался значительным и был выше среднего долгосрочного уровня. Одновременно продолжился рост занятости, темпы которого были вторыми максимальными с мая 2013 года, что отразилось на объемах незавершенных заказов, которые незначительно сократились. Инфляционное давление осталось исторически слабым, несмотря на усиление темпов роста отпускных цен.

Тарифы на услуги увеличивались умеренными темпами, но инфляция осталась существенно ниже среднего долгосрочного уровня. Темпы роста закупочных цен были минимальными с июня и одними из самых приглушенных. Деловые ожидания относительно роста деловой активности в российской сфере услуг повысились в декабре, а степень оптимизма была второй максимальной за пять лет.