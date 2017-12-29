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Путин поручил кабмину до 1 марта предложить меры ограничения ставок по кредитам регионам


Экономика

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Глава Российской Федерации Владимир Путин дал поручение кабинему министров в срок до 1 марта 2018 года внести свои предложения по ограничению ставок по банковским кредитам, привлекаемым субъектами страны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте президента России.

"Представить предложения: по ограничению процентных ставок по кредитам, привлекаемым субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями в кредитных организациях", - отмечается в сообщении.

Напомним, что в ходе заседания госсовета 27 декабря Путин потребовал от руководства субъектов РФ быстрее решать сложившуюся ситуацию с реструктуризацией кредитов, взятых регионами в банках под высокие процентные ставки. Президент отмечал, что ранее уже поручил Банку России и министерству финансов подготовить предложения по регулированию кредитования банками субъектов. 

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