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Росстат предварительно оценил инфляцию в РФ в 2017 г в 2,5%


Экономика / Макроэкономика

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Росстат предварительно оценил инфляцию в РФ в 2017 году в 2,5%, сообщает ведомство в пятницу.

При этом в декабре в месячном выражении инфляция ускорилась до 0,4% с ноябрьских 0,2%.

Минэкономразвития ранее сообщало, что ожидает инфляцию в России по итогам 2017 года на уровне 2,5-2,6%. Во вторник на встрече с членами правительства президент России Владимир Путин отметил деятельность экономического блока правительства и Центробанка за достигнутый рекордно низкий уровень инфляции в стране.

"По предварительным данным индекс потребительских цен в декабре 2017 года составит 100,4%, с начала года – 102,5% (в декабре 2016 года – 100,4%, с начала года – 105,4%)", - говорится в сообщении.

Как отмечает ведомство, оценка инфляции была осуществлена на основании еженедельной информации о средних ценах на 64 вида важнейших товаров и услуг по состоянию на 25 декабря 2017 года. Окончательные данные о декабрьской инфляции, полученные на основе ежемесячной регистрации цен по полному перечню товаров и услуг (506 видов), будут предоставлены 10 января 2018 года.

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