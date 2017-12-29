Путин подписал закон об особенностях проведения общего собрания земельных дольщиков

МОСКВА, 29 дек - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, уточняющий особенности проведения общего собрания участников долевой собственности на земельный участок, следует из опубликованного на портале правовой информации документа.

Документ обязывает общее собрание принимать решения только по вопросам, которые включены в его повестку дня, причем запрещается ее изменять. Решения общего собрания, отменяющие или изменяющие ранее принятые собранием решения, должны будут содержать указание на такие решения.

Запрещается включать в повестку дня общего собрания отдельные вопросы, если решение по ним принято менее трех месяцев назад. Это касается условий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой собственности или установления частного сервитута в отношении подобного участка, заключения соглашения об изъятии недвижимого имущества для государственных или муниципальных нужд или отказа от этого, либо предложений об изменении условий такого соглашения.

Сейчас общее собрание считается правомочным в случае присутствия на нем участников долевой собственности, составляющих не менее 20% их общего числа. Законом данный критерий правомочности увеличивается с 20% до 50%. Если общее собрание не состоялось из-за недостаточного количества участников долевой собственности, повторное собрание с той же повесткой дня считается правомочным при присутствии на нем не менее 30% участников долевой собственности.

Повторное общее собрание может быт проведено не позднее двух месяцев после несостоявшегося собрания. В течение 10 дней после даты проведения общего собрания орган местного самоуправления будет обязан размещать протокол этого собрания, при его наличии, на своем официальном сайте в сети интернет и на информационных щитах.

Закон вступит в силу по истечении 90 дней после дня его опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок. С 1 января 2019 года вступит в силу норма, которая исключает дачные участки из перечня земель, на которые не распространяется закон "Об обороте земель сельхозназначения".