Индекс деловой активности в еврозоне в декабре вырос до 58,1 пункта

МОСКВА, 4 янв - ПРАЙМ. Композитный индекс деловой активности в промышленности и сфере услуг (PMI) 19 стран еврозоны, по окончательной оценке, в декабре вырос до 58,1 пункта с 57,5 пункта месяцем ранее, сообщает исследовательская организация Markit Economics.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали рост показателя лишь до 58 пунктов.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост экономической активности, ниже - на ее спад. Показатель декабря при этом достиг самого высокого уровня с февраля 2011 года.

Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны в декабре вырос до 56,6 пункта с 56,2 пункта в ноябре. Эксперты ожидали роста до 56,5 пункта.

Композитный индекс деловой активности в области промышленного производства и сферы услуг крупнейшей экономики Европы, Германии, в декабре вырос до 58,9 пункта с 57,3 пункта в ноябре. При этом аналитики прогнозировали рост до 58,7 пункта. PMI сферы услуг Германии вырос до 55,8 пункта с 54,3 пункта в ноябре.

Композитный индекс деловой активности во Франции в декабре опустился до 59,6 пункта по сравнению с ноябрьским уровнем в 60,3 пункта. Эксперты ожидали показатель на уровне 60 пунктов. PMI страны в сфере услуг в декабре снизился до 59,1 пункта с 60,4 пункта месяцем ранее.