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Экс-министр экономики Украины объяснил зависимость Киева от МВФ


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 7 янв — ПРАЙМ. Валютные резервы Украины в основном сформированы за счет внешних кредитов. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne бывший министр экономики страны Виктор Суслов, передает РИА Новости.

По его словам, возможно, было бы правильно сокращать объемы сотрудничества с Международным валютным фондом, но сделать это уже невозможно. Если Киев прекратит сотрудничество с МВФ, он перестанет получать поддержку от Евросоюза и других международных партнеров, отметил Суслов.

"Можно посмотреть приложение к закону о Госбюджете. Там предполагается получение огромных сумм по проектам перестройки инфраструктуры и финансирование энергоснабжения. Даже проекты строительства метро в Днепре, Харькове и Киеве завязаны на внешнее финансирование. Это те проекты, которые должны реализоваться за счет Мирового банка, а их не будет если не будет сотрудничество с МВФ", — добавил он.

Крупнейший кредитор Украины — МВФ — в 2017 году выделил Киеву один транш на $1 млрд, еще один транш был перенесен на 2018 год. Всего по действующей программе Киев за три года получил четыре транша на $8,5 млрд.

Нацбанк Украины в 2018 году рассчитывает получить два транша на сумму $3,5 млрд, однако министерство рассчитывает, что сумма предоставленных кредитов может оказаться больше. Действие программы заканчивается в 2018 году.

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Экономика Украины

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