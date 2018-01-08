Источник в ЕК: Претензии ЕС к РФ по свинине переданы в арбитраж

БРЮССЕЛЬ, 8 янв - ПРАЙМ. Претензии Евросоюза к России по свинине переданы в арбитраж, сообщил в понедельник РИА Новости источник в Еврокомиссии.

"Сейчас дело передано в арбитраж в соответствии с правилами ВТО. Не следует ожидать немедленных действий. Это чисто процедурный шаг, предпринятый для того, чтобы сохранить наши права на этой стадии урегулирования спора и сохранить за нами возможность выбора", - сказал собеседник агентства, добавив, что речь идет об обычной процедуре, применимой к любому спору в ВТО.

Он отметил, что "в марте 2017 года орган ВТО по урегулированию споров подтвердил, что запрет России на импорт определенных свиных продуктов из ЕС является незаконным в соответствии с правилами международной торговли". "Россия должна была до 6 декабря 2017 года выполнить постановление и разрешить возобновление торговли. В то же время, 19 декабря мы сделали следующий процедурный шаг по сохранению прав ЕС в соответствии с правилами ВТО, запросив у органа ВТО по урегулированию споров разрешение на ответные меры", - сказал источник.

МЭР: Россия не рассматривает возможность выхода из ВТО из-за требований ЕС по свинине

Евросоюз просит предоставить себе право на приостановление уступок в размере 1,39 миллиарда евро в год, что, по мнению ЕС, является стоимостью импорта в Россию из ЕС живых свиней и иных продуктов свиноводства на 2013 год, то есть до введения российских ветеринарных запретов в отношении данной продукции. По мнению МЭР РФ, данный запрос ЕС в связи с якобы не исполненным Россией решением Органа ВТО по разрешению споров является необоснованным.

Директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков в понедельник заявил РИА Новости, что Россия выполнила все требования ВТО по поставкам свинины из Евросоюза, пока не получала от ЕС разъяснения о сути новых претензий. Медведков отмечал, что 3 января ЕС обратился в ВТО о создании специальной панели арбитров для рассмотрения нового требования по свинине. По его словам, РФ созовет новую панель арбитров, чтобы перепроверить уже выполненные требования ВТО.

Россельхознадзор с 30 января 2014 года запретил поставки в РФ продукции свиноводства из стран ЕС до получения гарантий безопасности от Еврокомиссии. Решение было принято после того, как вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована в Литве. В середине февраля еще один очаг АЧС был выявлен в Польше. В начале декабря 2017 года Минэкономразвития РФ сообщало, что Россия по требованию ВТО отменила запрет на ввоз свинины из стран Евросоюза из-за АЧС, однако он продолжает действовать на основании продовольственного эмбарго.