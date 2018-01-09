В Минфине предложили новый способ стимулирования чиновников‍

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Финансовое ведомство разработало проект постановления кабинета министров, которое предполагает сокращение предельной численности для федеральных государственных служащих и работников федеральных органов исполнительной власти.

Текст проекта, разработанного Минфином РФ, размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе поясняется, что средства, высвободившиеся в результате сокращения числа чиновников, могут быть направлены на материальное стимулирование госслужащих и работников территориальных органов федеральных органов исполнительной власти.

Помимо этого ведомство предлагает увеличить объем ассигнований из бюджета на материальное стимулирование чиновников, которое будет пропорционально завязано на сокращении средств на оплату труда госслужащих в расчете на календарный год.

В то же время, поясняется в документе Минфина, бюджетные ассигнования на стимулирование будут сохраняться на очередной и последующие годы.

Предположительно, предложения от других ведомств по оптимизации системы управления и ее структуры будут в течение одного месяца направляться в комиссию по административной реформе, а также поступать для рассмотрения в финансовое министерство.