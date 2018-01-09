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В России утверждены меры ответственности регионов за полученные дотации‍


Экономика

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Российское правительство утвердило новые действия по оздоровлению государственных финансов субъектов РФ, соответствующее постановление было подписало премьер-министром России Дмитрием Медведевым.

Как сообщается на сайте кабмина, в частности, документ увеличивает меры ответственности регионов страны, которые являются получателем дотаций, за невыполнение своих обязательств по таким соглашениям.

Поясняется также, что невыполнение обязательств по соглашениям между финансовым ведомоством (Минфин РФ) и субъектом Федерации по выравниванию бюджетной обеспеченности может привести к сокращению объема финансовых дотаций региону.

Также были определены сроки подписания таких соглашений. Теперь регионы должны поставить свои подписи в срок до 1 февраля 2018 года. Минфин - до 15 февраля текущего года.

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