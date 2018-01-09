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Промпроизводство в Германии в ноябре выросло на 3,4% к октябрю, лучше прогноза


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в ноябре увеличился на 3,4% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает министерство экономики и технологий страны.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста индикатора лишь на 1,9%.

При этом показатель октября был скорректирован – до минус 1,2% к сентябрю с сообщавшихся ранее минус 1,4%.

В ноябре производство в промышленности, исключая энергетический и строительный сектор, увеличилось на 4,3%. Производство товаров производственно-технического назначения выросло на 5,7%, потребительских товаров - на 3,6%.

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