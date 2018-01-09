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S&P: Неопределенность с Brexit замедлит рост британской экономики


Мировая экономика / Экономика
  • #Мужчины в шапках с флагом Великобритании у здания парламента в Лондоне
    © AFP, Isabel Infantes

МОСКВА, 9 янв - ПРАЙМ. Неопределенность, связанная с переговорами по выходу Великобритании из ЕС (Brexit), особенно в том, что касается переходного периода, скорее всего, окажет давление на доверие бизнеса к экономике Великобритании и негативно отразится на темпах роста ВВП страны в 2018 году, считает рейтинговое агентство S&P Global Ratings. 

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Эксперты агентства прогнозируют, что экономика Великобритании в 2018 году будет расти медленнее, чем в 2017 году, поскольку этот фактор будет влиять на инвестиции и потребительские расходы. По новому прогнозу агентства, темпы роста экономики Великобритании в 2018 году составят 1%.

"Наш базовый прогноз предполагает, что темпы экономического роста будут умеренно ускоряться в 2019 и 2020 годах, пока Великобритания будет переходить к новым отношениям с ЕС", - добавляет агентство.

В октябре 2017 года агентство прогнозировало, что темпы роста ВВП Великобритании в 2017 году составят 1,4%. Тогда же агентство подтвердило долгосрочный рейтинг Британии в национальной и иностранной валютах на уровне "AA" с негативным прогнозом.

Великобритания должна покинуть ЕС к концу марта 2019 года. Переговоры о "разводе" ЕС и Великобритании идут в два этапа. Первый этап включал в себя договоренности о правах граждан, ирландской границе и выполнении страной финансовых обязательств перед союзом. В этой части был достигнут прогресс, теперь необходимо согласовать оставшиеся вопросы и сформировать договор о выходе Великобритании из ЕС.

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Brexit и его последствия

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