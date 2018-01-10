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IFO: Рост экономики еврозоны замедлится до 2,3% во II квартале 2018 г


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 10 янв - ПРАЙМ. Рост экономики еврозоны замедлится во втором квартале 2018 года по сравнению с первым, говорится в прогнозе института экономических исследований IFO, подготовленном при участии института Цюриха KOF и римского ISTAT.

По мнению экспертов IFO, рост ВВП еврозоны во втором квартале замедлится до 2,3% в годовом выражении по сравнению с 2,5% в первом квартале. В квартальном выражении рост составит 0,5% во втором квартале, тогда как рост в первом квартале составит 0,6% к последним трем месяцам прошлого года.

"...Ожидается небольшое замедление в промышленном производстве (рост на 0,9% в четвертом квартале 2017 года, на 0,8% в первом квартале и 0,7% во втором квартале 2018 года). Стоит отметить, что эти темпы роста по-прежнему значительно выше долгосрочного среднего показателя", - говорится в релизе.

Рост экономики еврозоны составил в 2017 году 2,4%, тогда как согласно сентябрьскому релизу IFO ожидалось увеличение на 2,3%. Потребление домашних хозяйств выросло за 2017 год на 1,8% за квартал против оценки в 1,6% в прошлом сообщении, а промышленное производство - на 2,7% против прошлого прогноза в 2,4%.

В релизе отмечается, что негативно может повлиять на прогноз "хрупкая", но при этом и улучшающаяся ситуация в банковском секторе некоторых стран еврозоны. Присутствуют и положительные импульсы, о чем свидетельствуют благоприятные настроения на экономических и финансовых рынках. Это увеличивает шансы на более сильный, чем ожидалось, экономический рост в зоне евро, особенно в краткосрочной перспективе.

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