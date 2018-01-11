ЕЦБ может изменить опережающую индикацию для инвесторов в начале 2018 г

ФРАНКФУРТ, 11 янв - ПРАЙМ. Европейский центральный банк может в начале текущего года внести изменения в свою опережающую индикацию, отразив в ней улучшение экономической ситуации в еврозоне. Об этом говорилось в протоколах декабрьского заседания ЕЦБ, опубликованных в четверг. В последнее время идут дебаты о том, как быстро центральный банк должен сворачивать меры денежно-кредитного стимулирования, введенные после мирового финансового кризиса, сообщает Dow Jones.

В октябре ЕЦБ анонсировал продление своей программы количественного смягчения (QE) до сентября 2018 года, однако объем ежемесячных покупок облигаций в рамках программы с января будет снижен вдвое.

Это решение подверглось критике со стороны отдельных руководителей центрального банка, в частности, представителей Германии и Нидерландов, которые были обеспокоены отсутствием конкретной даты окончания программы QE.

Судя по всему, такая точка зрения становится все более распространенной среди 25 членов управляющего совета ЕЦБ.

Согласно протоколам, в рамках декабрьского заседания руководители ЕЦБ в целом согласились, что центральному банку следует постепенно менять свою опережающую индикацию.

"В начале следующего (2018) года риторика, относящаяся к различным аспектам денежно-кредитной политики, и опережающая индикация могут быть пересмотрены", - говорилось в протоколах.

ЕЦБ теперь может придавать меньше значения программе QE и намекнуть на ее возможное окончание до того момента, как годовая инфляция достигнет целевого уровня чуть ниже 2%.

Изменения в риторике должны быть "постепенными, чтобы избежать резких изменений финансовых условий", отметили в ЕЦБ.

Один из руководителей центрального банка заявил о "расхождении благоприятной экономической обстановки с денежно-кредитной политикой, ориентированной на преодоление кризиса". Некоторые руководители также высказали "свои опасения относительно решений, принятых в рамках октябрьского заседания".