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США в ближайшее время могут объявить о введении новых санкций к РФ


Мировая экономика / Экономика

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон в ближайшее время объявит о введении новых антироссийских санкций в соответствии с проектом закона, подписанным главой страны Дональдом Трампом 2 августа прошлого года.

Об этом Мнучин рассказал в своем выступлении в ходе брифинга в Белом доме.

Отвечая на вопрос представителя прессы о работе над новыми санкциями в отношении "российских олигархов", Мнучин ответил: "Мы работаем над этим, как мы уже говорили. Список появится в ближайшем будущем. Это то, чему мы уделяем внимание".

Напомним, что новые ограничительные экономические меры против Москвы могут быть введены в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Имена тех, кто находится в списке бизнесменов, близких к руководству России и президенту Владимиру Путину, а также среди работающих на оборонно-промышленный комплекс России, Белый дом должен представить в конгресс США к началу февраля текущего года.

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Санкции против РФ

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