СМИ: РФ может на год снизить таможенные пошлины на автокомпоненты для стран ВТО

МОСКВА, 12 янв - ПРАЙМ. Россия может на год снизить ставки ввозных таможенных пошлин на автокомпоненты для стран-членов ВТО из-за нарушения условий сохранения объемов экспорта компонентов из ЕС, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на уведомление Минпромторга РФ.

Сообщается, что для сохранения режима промсборки при вступлении в ВТО РФ согласилась поддерживать уровень экспорта автокомпонентов из ЕС. Власти РФ и ЕС в 2011 году подписали соглашение, не допускающее снижения поставок узлов и агрегатов моторных транспортных средств "вследствие вступления в силу режима промсборки", говорится в документе Минпромторга. Объем экспорта двигателей из ЕС в РФ в 2010 году составлял 896,1 миллиона долларов, прочих узлов и агрегатов - 8,2 миллиарда долларов. В 2016 году экспорт упал, и ЕС осенью 2017 года уведомил российскую сторону о желании привести в действие компенсационный механизм.

Компенсационный механизм подразумевает снижение ставок таможенных пошлин для выпадающего объема экспорта. То есть размер тарифной квоты соответствует уменьшению импорта с 2010 года и упущенной выгоде, пишет издание. При этом пошлины снижаются до уровня льготных ставок участников промсборки - 0-5% в зависимости от номенклатуры. Механизм приводится в действие, когда стоимость экспорта компонентов из ЕС в РФ в течение года снижается более чем на 3%.

В документе министерства говорится, что объем компенсирующих квот составит 407,5 миллиона долларов по двигателям и 2,08 миллиарда долларов по узлам и агрегатам. Кроме того, с учетом членства РФ в ВТО в случае активации компенсирующего механизма для ЕС аналогичные условия будет необходимо предоставить и другим странам-членам ВТО, например Китаю. В Минпромторге, Минэкономразвития и в аппарате вице-премьера Аркадия Дворковича ситуацию газете не прокомментировали. В ВТО и Еврокомиссии на запрос издания не ответили.

Как отмечает газета, есть обстоятельства, которые могут помешать оперативно активировать компенсации. Источник издания сообщил, что механизм предоставления квоты описан нечетко и неясно как ее распределять между производителями. При этом источники не ждут серьезных последствий, даже если компенсационный механизм все-таки будет запущен.