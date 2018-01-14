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Минтруд подготовил проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума с мая


Экономика

МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Минтруд РФ подготовил законопроект о повышении с 1 мая 2018 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что МРОТ в России будет приравнен к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 года. По словам Путина, поднять МРОТ до уровня прожиточного минимума планировалось с 1 января 2019 года, однако на его недавней встрече с главой Федерации независимых профсоюзов России Михаилом Шмаковым тот предложил ускорить принятие этого решения, перенеся его на 1 мая — День труда.

"Внести в статью 1 Федерального закона от 19 июня 2000 года № 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"… изменение, изложив часть первую в следующей редакции: "Статья 1. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 мая 2018 года в сумме 11163 рубля в месяц", — говорится в проекте федерального закона.

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода. 10 января 2018Путин: МРОТ приравняют к прожиточному минимуму уже с 1 мая 2018 г

В пояснительной записке к проекту говорится, что предлагаемая сумма минимального размера оплаты труда составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.

С 1 января 2018 года МРОТ составляет 9 тысяч 489 рублей или 85% от прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал 2017 года.

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