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СМИ сообщили о возможном повышении НДФЛ до 15% после выборов


Экономика

МОСКВА, 15 янв - ПРАЙМ. Российские власти прорабатывают возможность проведения "бюджетного маневра" после мартовских выборов президента страны, пишет газета "Ведомости" в понедельник, 15 января.

По данным издания, действующий президент России и кандидат на новый срок Владимир Путин дал поручение профильным ведомствам и министерствам просчитать перспективы увеличения бюджетных расходов на такие социальные статьи, как здравоохранение, образование и инфраструктуру. 

Подготовкой плана возможных реформ попросили заняться помимо ведомств Центр стратегических разработок, которым руководит бывший министр финансов страны Алексей Кудрин. "ЦСР предлагает к 2024 г. постепенно увеличить расходы государства: на образование – на 0,8% ВВП, на здравоохранение – на 0,7% и на инфраструктуру – на 0,8% по сравнению с 2017 г", - пишет газета.

Возможным источником финансирования такого маневра, пишет газета, может стать повышение ставки налог на доход физических лиц (НДФЛ) до 15%. "На совещаниях у президента обсуждалась ставка НДФЛ 15% с большим вычетом, чем сейчас, – по сути, это ступенчатая шкала, знает федеральный чиновник. И софинансирование, и прогрессивный подоходный налог неизбежно будут вводиться, но не в ближайшие годы", - отмечается в статье.

Другие источники издания рассказали о возможности повышения пенсионного возраста в стране.

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